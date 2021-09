Gran Bretagna verso l'eliminazione dei test Pcr per i vaccinati

Il Governo del Regno Unito sta valutando la possibilità di eliminare i test Pcr per i viaggiatori completamente vaccinati di ritorno da alcune destinazioni. Invece, il Governo potrebbe chiedere i test rapidi, che sono più economici e possono essere eseguiti a casa.

La decisione, come segnalato da Simple Flying, potrebbe giungere in conseguenza ai costi elevati dei test e ai complicati sistemi di prenotazione. Questo, come segnala il Daily Mail, ridurrebbe sostanzialmente il costo del viaggio, i quanto i test Pcr costano ai passeggeri in media da 40 a 70 sterline.

La mossa raprpesenterebbe anche una grande vittoria per le compagnie aeree e l'industria turistica, che da tempo chiede che il Regno Unito abbandoni i costosi test Pcr.



La novità arriva sulla scorta dell’esperienza maturata in altri paesi europei, che consentono anche ai viaggiatori completamente vaccinati di tornare senza test Pcr o quarantene. Al contrario, il Regno Unito ha permesso in alcuni casi di evitare la quarantena, ma i test rimangono obbligatori.

Sebbene non vi sia una data fissa per le modifiche, si ritiene che potrebbero entrare in vigore entro le prossime sei settimane.