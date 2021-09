Jet2 ha annunciato la ripresa dei city break dallo scalo di Manchester. Il ritorno del programma Jet2CityBreaks è cominciato su Barcellona e su Roma.

Come riportato da Travelmole, altre destinazioni partiranno con la stagione invernale, come ad esempio Reykjavik, Budapest, Praga e Vienna e riprenderanno anche i viaggi dedicati ai mercatini di Natale che precedono le festività natalizie.



"La domanda di soggiorni in città sta tornando molto forte e arriva nel momento giusto per esplorare le città d'Europa - ha spiegato Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2CityBreaks -. La ripartenza del nostro programma di city break è un altro passo verso una vera e significativa ripartenza dei viaggi internazionali".



I pacchetti Jet2CityBreaks includono voli con Jet2.com comprensivi di bagaglio da stiva, trasferimenti da e per l'aeroporto, nonché una scelta di hotel 2-5 stelle.