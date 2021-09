Air Europa: licenziato oltre il 31% del totale della forza lavoro

Drastica riduzione della forza lavoro nel primo anno della pandemia per Air Europa. La società ha licenziato mille321 lavoratori, il 31,2% del totale. La compagnia è così passata dai 4mila 238 dipendenti del 2019, agli attuali 2mila 917.

Secondo quanto riportato da Preferente su informazioni raccolte da El Economista, l'azienda di proprietà della famiglia Hidalgo ha chiuso il 2016 con 3mila 475 dipendenti. Un anno dopo, nel 2017, la cifra sale a 3mila 717 e nel 2018 a 3mila 872 professionisti iscritti all'albo.

Il 3 novembre 2020 il Consiglio dei ministri dà il via a un’iniezione di capitale pari a 475 milioni di euro. Una delle condizioni richieste dall'Esecutivo prima di concedere i salvataggi statali è che la società beneficiaria non esegua licenziamenti, quindi Air Europa aveva ridotto il personale prima di ottenere la cifra.



Oltre al licenziamento di oltre il 31% della forza lavoro, la società aveva richiesto la cassa integrazione per cause di forza maggiore.