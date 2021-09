Emirates potenzia i voli per il Sudafrica con 28 frequenze settimanali

Diventeranno 28 i voli settimanali verso il Sudafrica operati da Emirates entro il mese di ottobre, con la più estesa schedule settimanale della compagnia in Sudafrica dall'inizio della pandemia.

I voli giornalieri per Johannesburg saranno raddoppiati, con l’utilizzo dell’A380 di Emirates su uno dei voli e i servizi giornalieri verso Cape Town e Durban saranno implementati. Le nuove frequenze e gli aumenti di capacità su tutti i gateway della compagnia in Sudafrica saranno effettivi dal 31 ottobre 2021.



Dal 1° gennaio 2022, Emirates servirà Johannesburg con doppi servizi giornalieri su A380.



L'espansione dell'orario dei voli di Emirates arriva in risposta a un'impennata della domanda dei clienti a Dubai, poiché i visti turistici sono stati aperti a tutte le nazionalità, oltre all'allentamento delle restrizioni in alcune destinazioni, che ora consentono l'ingresso senza quarantena per i sudafricani. Emirates è inoltre fermamente impegnata a sostenere la ripresa dell'industria turistica del Sudafrica, facilitando una maggiore connettività per i visitatori internazionali nel paese.