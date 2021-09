Ita: 30mila le candidature per la campagna di recruiting. Ora le selezioni

Hanno sfiorato quota 30mila le candidature ricevute da Ita per la campagna di recruiting avviata due settimane fa. Un quarto delle domande proviene dai dipendenti della vecchia Alitalia, percentuale che sale oltre il 40 per cento se si prendono in esame solamente piloti e assistenti di volo.

“Di queste candidature – informa l’azienda in una nota -, 2.760 per i ruoli di comandati e piloti (1.298 provenienti da Alitalia in Amministrazione Straordinaria), 8.097 per assistenti di volo (3.311 provenienti da Alitalia) e 18.594 per il personale di staff (2.601 provenienti da Alitalia)”.



Prossimo step sarà ora una prima selezione per scegliere i circa 2.800 dipendenti che faranno parte del gruppo con il quale verrà avviata la nuova compagnia aerea il prossimo 15 ottobre.