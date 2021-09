La mossa anti-Covid di Aeroflot: sospesi i piloti non vaccinati

Anche Aeroflot ha seguito l’esempio di altri vettori sospendendo dal servizio i piloti che si rifiutano di vaccinarsi contro il Covid-19. Mikhail Demin, il portavoce della compagnia, ha dichiarato a RBC News che almeno sei piloti sono stati mandati in permesso non retribuito o è stato detto loro si prendersi una vacanza senza paga.

Pronta la reazione del sindacato dei piloti che, come riporta Simple Flying, si è lamentato con il ceo di Aeroflot Mikhail Poluboyarinov, definendo la mossa una discriminazione. La motivazione, secondo il sindacato, è che altri dipendenti di Aeroflot, come assistenti di volo e personale tecnico, non hanno subito sanzioni simili per non essere stati vaccinati.



In una lettera pubblicata sul sito web del sindacato che esortava Poluboyarinov a revocare l'ordine di sospendere i piloti non vaccinati, il presidente della Cockpit Personnel Association (Scpa), Igor Deldyuzhov ha dichiarato: "Nessun'altra compagnia aerea russa ha attuato provvedimenti simili. Queste misure nei confronti dei dipendenti provocano eccessive tensioni sociali e li spingono a dimettersi”. Deldyuzhov pensa che, dato che Aeroflot è riuscita a far vaccinare l'84% dei suoi dipendenti contro il coronavirus, non dovrebbe punire nessuno dei 2.300 piloti della compagnia aerea che non sono ancora immunizzati.



Troppo poche vaccinazioni

Nonostante disponga di tre vaccini approvati dal governo - Sputnik V, EpiVacCorona e CoviVac - la Russia procede a rilento con la campagna di immunizzazione e già a giugno il ministro russo del lavoro e della protezione sociale Anton Kotyakov aveva annunciato che i lavoratori non vaccinati avrebbero potuto rischiare di essere mandati in congedo non retribuito.



Malgrado i vaccini gratuiti contro l’infezione da Covid-19 siano disponibili da dicembre 2020, solo 39 milioni di persone su una popolazione di 146 milioni sono completamente vaccinate.