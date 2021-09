Tirrenia: dal 13 settembre probabile stop ai traghetti per la Sardegna

Dovrebbe solo essere una questione di ore: la comunicazione ufficiale che sancisce lo stop dal prossimo 13 settembre ai collegamenti marittimi della tratta Civitavecchia-Cagliari e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari operati da Tirrenia è già nell'aria.

A evidenziarlo è Il Sole 24Ore, che ricorda come i biglietti per viaggiare lungo questo percorso, coperto attualmente senza compensazioni economiche da Tirrenia, sono prenotabili fino al 13.

E salvo decisioni dell’ultimo momento da parte dell’armatore o provvedimenti d’urgenza del ministero, si arriverà allo stop. Gli ultimi due traghetti, uno in partenza da Cagliari e l'altro da Civitavecchia, si incroceranno la notte tra il 12 e il 13 settembre.

Nel frattempo, il bando per l’assegnazione delle tratte è andato deserto.

Dopo il mancato rinnovo della proroga a Tirrenia della convenzione sulla continuità territoriale e i bandi andati deserti, Tirrenia aveva deciso di procedere senza compensazioni. Ma con il finire della stagione estiva, i collegamenti marittimi tra il sud dell’isola e Civitavecchia non sono più economicamente vantaggiosi e la compagnia di navigazione non ha obblighi.



A fine luglio la Regione aveva chiesto al ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibile un bando unico per tutti i collegamenti tra la Sardegna e la penisola “in presenza di tratte remunerative e altre in sofferenza, con l’idea di avere un regime tariffario adeguato e frequenze garantite per passeggeri e merci”. L’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde, ricorda che “la ventilata soppressione delle corse, con la stagione turistica ancora aperta, sarebbe un danno gravissimo, che il Governo deve scongiurare con un intervento immediato".