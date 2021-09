Klm taglia il network sugli Stati Uniti per l’orario invernale

Anche l’Olanda attiva la stretta sugli arrivi dagli Stati Uniti, imponendo la quarantena a chi non è ancora vaccinato sulla scia di quanto deciso anche dall’Italia. E Klm sceglie immediatamente di rivedere il network dei voli transatlantici tagliando alcune rotte.

La compagnia aerea olandese, si legge su Simpleflying, non effettuerà i collegamenti inizialmente previsti su Miami, Orlando e Las Vegas da Amsterdam Schiphol nel prossimo orario invernale. I passeggeri di Klm potranno raggiungere le tre destinazioni effettuando connessioni con le compagnie partner via New York o Atlanta.



Il taglio delle rotte potrebbe però non essere l’unico provvedimento in risposta alla stretta: Klm monitorerà l’andamento delle prenotazioni e non è escluso che arrivi anche una riduzione delle frequenze sulle direttrici rimaste attive.