Lufthansa prepara il saluto all’ultimo A380, sarà parcheggiato nel deserto in Spagna

Anche l’ultimo A380 ancora presente nella flotta di Lufthansa si prepara a lasciare Francoforte per approdare definitivamente nel cimitero degli aerei nel deserto di Teruel.

Manca ancora l’ufficialità, ma la compagnia aerea tedesca aveva già più volte in passato detto apertamente di non avere intenzione di rimettere in pista il gigante dei cieli, contrariamente a quanto fatto da altri vettori, e secondo alcune indicazioni l’operazione di dismissione dovrebbe essere completata verso la metà di settembre.



Secondo quanto riportato da Simpleflying diventerebbero 14 in totale gli A380 di Lufthansa che resteranno fermi nel deserto in Spagna.