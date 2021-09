Silver Air: via al collegamento da Bologna all'Elba

Dal 24 settembre al 4 ottobre l’isola d’Elba sarà raggiungibile in meno di un’ora con un volo diretto da Bologna. A operarlo sarà Silver Air, con il supporto di VisitElba e la collaborazione degli aeroporti di Bologna e dell’Isola D’Elba.

“L’obiettivo - spiega Niccolò Censi, Coordinatore Gestione Associata Turismo dell’Isola d’Elba - è farci raggiungere da più turisti italiani, ma anche, in vista del prossimo anno, connetterci con un hub importantissimo come Bologna che collega molte destinazioni straniere”.



Il volo continuerà nel 2022

L’istituzione della nuova tratta tra gli aeroporti La Pila Marina di Campo e Guglielmo Marconi di Bologna, spiega il vettore, rappresenta un’anteprima di quella che nel 2022 sarà una tratta stabile con collegamenti costanti.



“Il 2021 è stato un anno di grandi soddisfazioni per noi - commenta Daniel Prusa di Silver Air -, con richieste che ci hanno portato ad esempio anche ad aumentare i voli da Milano Linate. Con il collegamento con Bologna cresce ulteriormente il numero di tratte aeree tra l’isola, l’Italia e l’Europa. A oggi sono operative le connessioni con Pisa, Firenze e Milano Linate in Italia e Lugano in Svizzera”.