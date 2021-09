Ethiopian e Boeing insieme per fare dell’Etiopia un hub dell’aviazione in Africa

Posizionare l’Etiopia come hub dell’aviazione in Africa. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa strategico appena siglato da Ethiopian Airlines e Boeing.

Attraverso l’intesa le due società si impegnano a lavorare in partnership su quattro fronti strategici: Industrial Development, Advanced Aviation Training, Educational Partnership e Leadership Development in un arco di tre anni.



A tal fine, sono stati istituiti team multidisciplinari congiunti per implementare la partnership e sono già state registrate importanti pietre miliari.



“Lavoriamo in collaborazione con Boeing su diversi progetti su larga scala nel settore dell'aviazione da oltre 70 anni per servire il continente africano e questa partnership espande e costruisce la nostra capacità in molteplici campi – spiega in una nota Tewolde GebreMariam, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines -. Sono fermamente convinto che con la nostra dedizione alla sua attuazione, il MoU raggiungerà con successo il suo obiettivo di posizionare l’Etiopia come hub dell’aviazione del continente”.



Ethiopian e Boeing lavoreranno inoltre affinché l’Ethiopian Aviation Academy sia riconosciuta come uno standard globale per l’addestramento aeronautico.



Attraverso il protocollo, Boeing si impegnerà a sviluppare la capacità produttiva e il servizio di aviazione aftermarket dell’Etiopia. Il costruttore Usa ed Ethiopian collaboreranno, inoltre, per migliorare le capacità di competere a livello globale. Cercheranno di costruire un gasdotto per le carriere dell’aviazione in Etiopia.



Collaboreranno, inoltre, con istituzioni educative altamente qualificate e partner del settore aeronautico per creare programmi di apprendimento e sviluppo specializzati per soddisfare le esigenze della forza lavoro.