L'Oktoberfest torna sui voli di Lufthansa

L’Oktoberfest non si farà per il secondo anno consecutivo a causa dell’emergenza Covid. Ma sui voli di Lufthansa la celebre ricorrenza bavarese dedicata alla birra tornerà su alcune rotte selezionate.

La compagnia aerea tedesca ha infatti deciso di riattivare una lunga tradizione con la quale i passeggeri vengono accolti e accompagnati sia in aeroporto sia in aereo da personale vestito nei tradizionali costumi bavaresi.



Non solo: durante il volo sarà anche possibile assaggiare alcuni dei piatti della tradizione dell’Oktoberfest e in business class verrà anche servita la birra.