Le compagnie aeree scommettono sulle stagioni di spalla. Come riportato da Preferente, a differenza di quanto avveniva prima della pandemia, nel 2021 l'offerta rimarrà praticamente intatta una volta terminata l'alta stagione estiva.

Secondo i dati raccolti da Turespaña, i 7,7 milioni di posti previsti sui voli internazionali nell'attuale mese di agosto, passeranno a 7,6 milioni in settembre e a 7,5 milioni in ottobre.

Questo mantenimento dell'offerta permetterà di ridurre il gap con il 2019 e dal calo del 34% registrato in agosto, si passerà al 29,4% di settembre e al 24,9% di ottobre.



Il numero totale di posti previsti sui voli internazionali per il periodo agosto-ottobre sfiora i 23 milioni rispetto ai 9,3 milioni dello stesso periodo del 2020, con un aumento del 145,8%. Rispetto ai 32,5 milioni registrati nello stesso periodo del 2019, la variazione indica un calo contenuto nel 29,7%.