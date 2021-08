British Airways si prepara a riaprire la sfida low cost tra major e no frills storiche e questa volta il campo di battaglia sarà quello dell’aeroporto di Londra Gatwick.

Secondo quanto riportato dal Financial Times il vettore britannico del gruppo Iag avrebbe iniziato il dialogo con i sindacati per mettere le basi per la creazione di una sussidiaria a basso costo da posizionare sullo scalo londinese e utilizzare esclusivamente per le operazioni di corto raggio, settore dove le low cost tradizionali, da Ryanair a easyJet, dominano il mercato.



Il progetto

In una lettera inviata ai dipendenti, British ha spiegato che competere in questa situazione di mercato non è possibile se non si cambia il modello di business, avvicinandosi quanto più possibile, appunto, al modello low fare. Nella missiva viene anche indicato quando potrebbe avvenire l’inizio delle operazioni, ovvero l’estate del 2022.