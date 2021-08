Non solo biglietteria. Insieme all’avvio delle vendite dei ticket per i voli a partire dal 15 ottobre, Ita inizia oggi la campagna di raccolta di candidature per le figure professionali da inserire successivamente nelle aree operative di volo e di terra e in quelle di staff.

“In linea con i valori e la strategia della compagnia – si legge in una nota dell’azienda -, che punta con decisione sulla digitalizzazione dei processi aziendali per sviluppare un’organizzazione flessibile e snella, il processo di raccolta delle candidature avverrà online, sul sito web https://cving.com/ita-jobs, attraverso l’ausilio di innovative piattaforme digitali”.



Le figure professionali interessate dalla raccolta delle candidature sono numerose e spaziano dal personale navigante all’amministrazione, finanza e controllo, dalle vendite al marketing fino agli addetti allo sviluppo della flotta e del network.