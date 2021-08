Air Canada introduce l’obbligo di vaccino per i dipendenti

Air Canada ha annunciato ieri che richiederà a tutti gli impiegati la vaccinazione contro il Covid a causa dell’aumento dei casi per il diffondersi della variante delta del virus.

La scelta della compagnia segue l’obbligo di vaccinazione introdotto dal governo canadese per i lavoratori del settore trasporti, che dovranno essere immunizzati contro il covid entro la fine di ottobre, e segue le orme di molte altre major a livello internazionale.



I lavoratori che non saranno vaccinati entro il 30 ottobre verranno licenziati o messi in congedo non retribuito e a tutti i nuovi assunti verrà richiesta la vaccinazione completa. Saranno esentati coloro che non possono essere vaccinati per motivi medici.