Con l’avvio delle operazioni di Ita a partire dal 15 ottobre il Ministero dello Sviluppo economico ha autorizzato Alitalia a togliere dalle vendite i biglietti dei voli programmati da quella data in poi.

Ma cosa succede ai passeggeri che hanno già acquistato voli Alitalia dal 15 ottobre? Riceveranno una mail in cui si annuncia la cancellazione del proprio volo e potranno scegliere tra tre opzioni: la modifica della prenotazione, la modifica della destinazione o il rimborso.

La prenotazione può essere cambiata attraverso il ‘rebooking’ o ‘rerouting’. Si può dunque modificare l’itinerario per raggiungere la destinazione originaria o tornare al punto di origine del viaggio senza integrazione tariffaria, su un volo utile per il passeggero ed entro il 14 ottobre 2021 (ultima data di rientro).



La modifica della destinazione comporta, invece, un’eventuale integrazione tariffaria ed è possibile solo per biglietti nazionali su destinazioni nazionali e per biglietti internazionali su destinazioni internazionali e in ogni caso per viaggiare entro il 14 ottobre 2021.

Per la modifica o cambio della prenotazione i passeggeri possono chiamare il Call Center oppure possono rivolgersi all’agenzia di viaggi che ha emesso il biglietto.



Rimborso senza penale

Nel caso di impossibilità o non interesse alla riprogrammazione, i passeggeri potranno richiedere il rimborso integrale, senza penale, del prezzo al quale il biglietto è stato acquistato o del valore residuo del biglietto per il viaggio non ancora effettuato.



I passeggeri in possesso di biglietti premio MilleMiglia con data di viaggio dal 15 ottobre 2021 per/da qualsiasi destinazione in tutto il mondo, prenotati su volo cancellato, potranno contattare il Call Center per essere riprotetti, senza penale, su voli Alitalia oppure voli operati di Partner SkyTeam e altri Partner Frequent Flyer entro il 14 ottobre 2021 (ultima data di rientro).



In alternativa potranno richiedere la modifica della destinazione, con integrazione delle miglia se necessario, sia sui voli AZ operativi o voli operativi di Partner SkyTeam e altri Partner Frequent Flyer, sempre per volare entro il 14 ottobre 2021. I passeggeri che vorranno rinunciare al viaggio potranno richiedere il riaccredito delle miglia e il rimborso delle tasse e dei supplementi.