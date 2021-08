Omio firma Live Updates, la tecnologia in esclusiva per l'Italia

Si chiama Live Updates la tecnologia che la piattaforma di viaggio multimodale Omio lancia per i passeggeri Trenitalia e Italo e in esclusiva per l’Italia. “Abbiamo integrato i feedback dei clienti alla piattaforma di viaggio di Omio - spiega Brandon Doyle, Chief Product Officer di Omio - per migliorare l'esperienza del viaggiatore rendendo il viaggio semplice, facile e intuitivo”.

Omio è l’app di viaggio con aggiornamenti live di tutti i treni in un solo sito e ora, grazie a Live Updates, sarà possibile essere istantaneamente informati su qualsiasi modifica all'itinerario, compresi i cambiamenti di binario e i ritardi. “I Live Updates - commenta Doyle - saranno incredibilmente utili, in quanto permettono ai clienti di verificare facilmente dove ci sono cambiamenti facilitando il viaggio. Questa nuova tecnologia è un'altra pietra miliare di successo nella missione di Omio nel rendere i viaggi accessibili a tutti".