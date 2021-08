Air France inaugura la sua nuova lounge allo Charles de Gaulle di Parigi

Una nuova lounge per Air France nel del terminal 2F di Paris-Charles de Gaulle. Il vettore ha inaugurato il nuovo spazio dedicato ai viaggiatori business e ai soci Flying Blue Elite Plus lo scorso 19 agosto tra le due zone d'imbarco del terminal 2F.

La lounge è una delle più grandi della compagnia, con una superficie di 3.000 m² e 570 posti a sedere distribuiti su due livelli ed è stata realizzata dall'agenzia Jouin Manku, fondata dall'architetto canadese Sanjit Manku e dal designer francese Patrick Jouin.



Disposta su due livelli, la lounge mette a disposizione dei passeggeri wi-fi gratuito, deposito bagagli, una spa con area trattamenti Clarins e un'area benessere con dieci docce e uno spogliatoio.



La lounge è aperta tutti i giorni dalle 5.30 alle 22.00 ed è accessibile gratuitamente per i clienti Business e Flying Blue Elite Plus, e con un supplemento di 35 euro per i clienti che viaggiano in cabina Economy.