Gli eccessi dei passeggeri a bordo degli aerei e in particolare le inottemperanze in merito alle regole di sicurezza legate alle normative anti Covid sono sempre più nel mirino delle autorità competenti in materia di sorveglianza. E negli Stati Uniti la Federal Aviation Administration ha deciso di usare la mano pesante.

Ha infatti già raggiunto la quota di un milione di dollari la somma delle multe erogate dall’ente nei confronti di passeggeri protagonisti di tali comportamenti e, solo nell’ultima tornata, 34 viaggiatori si sono visti arrivare sanzioni per complessivi 531mila dollari.



I casi estremi

Secondo quanto riportato da Simpleflying, tre quarti dei casi sono collegati al rifiuto di indossare la mascherina a bordo, mentre la seconda voce concerne l’abuso di alcool a bordo. Ma non mancano casi clamorosi.



La multa più alta riguarda infatti un passeggero di un volo JetBlue che ha dato in escandescenza lanciando bagagli contro altri passeggeri e ferendo all’anca una hostess: risultato 45mila dollari di multa. Sempre su un volo JetBlue il rifiuto di indossare la mascherina è stato accompagnato da insulti e gestacci nei confronti degli altri passeggeri: anche in questo caso mano pesante e sanzione da 42mila dollari. E non manca chi ha cercato di lanciarsi verso la cabina di pilotaggio aggredendo e minacciando di morte due assistenti di volo: in questo caso la multa si è fermata a 30mila euro.