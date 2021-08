Mega recruiting per Wizz Air, che la prossima settimana darà il via a un roadshow con 6 tappe in Italia per assumere 800 nuovi assistenti di volo da impiegare su tutto il suo network entro dicembre 2021.

Gli appuntamenti italiani si svolgeranno dal 25 al 28 agosto prossimi in 6 città italiane: Milano, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Per informazioni e iscrizioni è necessario iscriversi sul sito della compagnia a questo link.



Nello specifico il 25 agosto l’appuntamento sarà all’Ibis Styles di Palermo, il 26 agosto al Crowne Plaza Milano Malpensa e al Palace Hotel di Bari, il 27 agosto all’NH Catania, mentre il 28 doppio incontro al Millennium Gold Hotel di Napoli e all’Holiday Inn Rome Eur a Roma.



Per queste sessioni, i candidati devono arrivare tempestivamente alle ore 9 con un curriculum aggiornato, ed essere preparati per un'intera giornata di attività, comprese presentazioni personali, giochi di ruolo situazionali, esercizi di squadra e un colloquio individuale.



Il vettore, che ha aperto 18 basi e lanciato 300 nuove rotte nell’ultimo anno, offre al suo personale anche un percorso di formazione interna, il programma ‘Cabin Crew to Captain’, per permettere al personale di bordo di ottenere la licenza di pilota commerciale.