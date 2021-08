Lufthansa in prima linea per i ponti aerei dall'Afghanistan

Lufthansa entra in campo per supportare il Governo tedesco nelle operazioni di rimpatrio dall’Afghanistan e ha messo a punto un ponte aereo tra la Germania e gli aeroporti Tashkent e Doha.

Il primo volo speciale noleggiato dal governo tedesco è partito ieri da Tashkent con un Airbus 340-300 dopo avere ottenuto i diritti di volo verso un Paese non servito dalla compagnia.



“Lufthansa opererà ulteriori voli da Tashkent, Doha o altri paesi vicini nei prossimi giorni – si legge in una nota della compagnia - come parte del ponte aereo e in coordinamento con il governo tedesco”.