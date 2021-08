Traffico aereo in Europa ancora in calo del 30-40 per cento sul 2019. L'analisi Eurocontrol

Come sta andando la ripresa del traffico aereo in Europa nel mese di agosto? L’ultima analisi effettuata da Eurocontrol sulla base dei dati di traffico della giornata di ieri dimostra che il recupero è in atto, anche se le cifre restano ancora lontane da quelle del 2019.

A livello generale il mese sta facendo registrare medie comprese tra il 30 e il 40 per cento in meno se paragonate allo stesso periodo di due anni fa. Ma ci sono casi particolarmente virtuoso come quello della Grecia, dove ieri con 2mila voli il calo è stato limitato all’8 per cento. A seguire c’è la Turchia con -19 per cento e poi a pari merito Italia e Spagna con -28 per cento. In controtendenza invece la Gran Bretagna ancora in grande sofferenza: -54 per cento.



A livello assoluto la vetta spetta invece alla Spagna con 3.855 voli in un giorno, 50 in più rispetto alla Germania. Completa il podio la Francia, mentre l’Italia si piazza al quinto posto con poco più di 3mila voli.