Brussels: controllo dei documenti online prima di raggiungere l'aeroporto

Aiutare i passeggeri ad avare tutti i documenti in ordine in base alla destinazione già prima di arrivare in aeroporto per evitare così lunghe code e il rischio di non potere partire. Va in questa direzione l’iniziativa di Brussels Airlines, attiva ora per le tratte dal Belgio verso Italia, Francia, Spagna, Grecia e Portogallo.

Tecnicamente i passeggeri riceveranno tre notifiche via email da 6 giorni prima della partenza a un giorno con le quali saranno invitati a caricare la documentazione e inviarla alla compagnia. Questa a sua volta la girerà al centro di controllo del Gruppo Lufthansa e, se tutta la documentazione sarà corretta si potrà procedere con il check in online, altrimenti so dovrà provvedere a completare il tutto.



Il nuovo strumento si affiancherà a una mappa interattiva con la quale i passeggeri di Brussels potranno verificare cosa è necessario avere per raggiungere la propria destinazione.