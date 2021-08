Qual è la città più trafficata del mondo dal punto di vista del trasporto aereo? Le statistiche rilasciate annualmente sul numero di movimenti e passeggeri negli aeroporti internazionali da circa un ventennio indicano in Atlanta la vetta massima da questo punto di vista, con oltre 110 milioni di pax se si fa riferimento ai dati del 2019, con dietro Pechino (100 milioni) e Los Angeles (oltre 90).



L'altra faccia della medaglia

Tuttavia questo tipo di classifica cela un limite: il dato del singolo scalo non tiene conto del reale traffico aereo di una città nel caso che questa possa contare su più scali, come nel caso di New York, Tokyo e Londra solo per citare le tre metropoli che compongono il podio rivisto. E proprio la capitale della Gran Bretagna si trasforma così nella città leader per traffico aereo mondiale.

Se infatti il primo aeroporto della città, Heathrow, da solo non raggiunge altro che la settima posizione mondiale, si legge su Simpleflying, prendendo in considerazione anche Gatwick, Stansted (i due fulcri del traffico low cost) e il City Airport si arriva a una cifra impressionante: 170 milioni di passeggeri movimentati in un anno. E la distanza dal secondo posto in classifica, coperto da New York con i suoi Jfk, La Guardia e Newark, rimane distanziato di ben 30 milioni di pax e a 130 si ferma la metropoli giapponese con Haneda e Narita.