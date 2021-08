Effetto Green Pass: 3 ore di coda a Termini per i tamponi rapidi

Boom di richieste per i tamponi rapidi alla stazione di Roma Termini. Le nuove norme sul Green Pass hanno fatto esplodere la domanda e, nella giornata di ieri, si registrava un tempo di attesa di circa 3 ore.

Come affermato dalla Croce Rossa (che gestisce la postazione per i tamponi rapidi) a corriere.it si è passati da 200 a 450 test al giorno, complice sia l’aumento delle partenze sia la necessità del Green Pass per diverse attività.



Tra le persone in attesa non ci sono i passeggeri in procinto di partire, ma anche molti turisti che chiedono il certificato per accedere ai musei vaticani. Inoltre, dal primo settembre il Green Pass sarà obbligatorio anche per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza.