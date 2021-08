Ita, due aerei per i voli di prova in prestito da Alitalia

Un A330 (il Tintoretto acquistato nel 2012) e un A320 presi in prestito da Alitalia sono i due aerei che compongono la prima flotta di Ita. Si tratta dei due velivoli che serviranno alla newco per effettuare i voli di prova necessari per ottenere le certificazioni da parte dell’Enac.

Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, il primo dei due aeromobili posizionati all’aeroporto di Fiumicino, l’A330, reca già sulla fiancata il marchio ‘Operated by ITA’ e i primi voli potrebbero essere effettuati già a partire dalla prossima settimana.



Si tratta di una fase di transizione in attesa di tutti i passaggi programmati per il lancio della nuova compagnia aerea, che dovrebbe avvenire intorno alla metà di ottobre. Si attende per questo il via libera definitivo e formale da parte della Commissione europea, mentre nei prossimi giorni si attende il bando di gara per la cessione del marchio di Alitalia.