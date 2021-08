Il mese di luglio sarà quello della svolta per Norwegian Air? A dispetto delle previsioni funeste per la compagnia norvegese, questa sta lentamente risalendo la china e gli ultimi dati relativi al traffico del mese scorso sembrano fare intravvedere la luce in fondo al tunnel e il suo ceo Geir Karlsen torna apertamente a parlare di ottimismo.

Secondo quanto riportato da Simpleflying a luglio la compagnia ha trasportato quasi 700mila passeggeri facendo registrare un load factor di tutto rispetto per il periodo, 74,4 per cento. Importante anche il dato sulla flotta, con il ritorno all’operatività di 33 aerei in totale: un dato che si traduce anche nella ripresa dell’attività lavorativa di molti dipendenti.



"L'offerta di rotte nella stagione autunnale e invernale sarà ulteriormente incrementata per soddisfare la domanda prevista", ha poi aggiunto Karlsen, che dovrà ora vedersela con il nuovo ambizioso competitor, Norse, che entra sul mercato pensando già in grande.