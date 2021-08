Aer Lingus: ok ai voli sugli Usa da Manchester da fine settembre

La Civil Aviation Administration ha emesso il via libera definitivo per il lancio della sussidiaria inglese di Aer Lingus destinata a effettuare collegamenti transatlantici da Manchester, una scelta fatta per colmare il gap lasciato da Thomas Cook Airlines.

L’ok permetterà alla compagnia di attivare due rotte dalla fine di settembre in direzione di New York Jfk e di Orlando. Collegamenti che erano inizialmente stati programmati a partire dal 29 luglio, ma che il vettore aveva deciso di rinviare considerate le restrizioni ancora in atto. Sempre da Manchester da ottobre Aer Lingus volerà anche su Barbados.