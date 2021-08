Malaysia Airlines: tariffe low cost per favorire la ripresa

Tariffe calmierate per favorire gli spostamenti aerei dei viaggiatori che hanno completato il ciclo di vaccinazioni e al contempo convincere gli indecisi sul vaccino. La Malaysia riapre agli spostamenti e Malaysia Airlines lancia una speciale promozione per incentivare la ripresa.

L’iniziativa riguarda gli spostamenti domestici e si rivolge in particolare alle coppie e alle famiglie con figli under 18 e sono previste tariffe che partono da 21 dollari a testa. L’arco temporale in cui potranno essere effettuate le prenotazioni, si legge su Simpleflying, è quello tra la giornata odierna e la fine di settembre per volare fino alle fine di ottobre.