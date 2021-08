Spagna, l’associazione dei consumatori denuncia 27 vettori: “Numeri a pagamento per i reclami”

L’associazione dei consumatori spagnola (Facua-Consumidores en Acción) ha denunciato 27 compagnie aeree alla Direzione generale del Consumo, al Ministero del Consumo spagnolo e alle autorità di tutela dei consumatori del Paese.

I vettori, riporta Hosteltur, sarebbero sotto accusa per costringere i clienti a chiamare numeri a pagamento per richiedere informazioni o effettuare reclami.



La denuncia è scattata dopo la verifica dei siti delle aerolinee. Facua ha visionato le pagine web di 33 compagnie aeree, rilevando che di queste solo 6 offrono contatti gratuiti per il servizio clienti: si tratta di Air Nostrum, Alitalia, Eurowings, Norwegian, S7 e Vueling. Altre tre compagnie forniscono linee gratuite, seppur per alcune procedure (British Airways, Iberojet e Ryanair).



Mentre quattro vettori forniscono numeri verdi gratuiti solo per i clienti, ma non per chi vuole ricevere informazioni prima di acquistare il biglietto (Binter, Canary Fly, Iberia e Plus Ultra).



La denuncia

“Sette compagnie aeree su dieci non rispettano la legge obbligando a chiamare numeri a pagamento per effettuare richieste o reclami”, ha denunciato l’associazione.



Nel mirino di Facua, riporta la testata spagnola, vettori come Wizz Air, TAP Air Portugal, Blue Air, Volotea, Air Europa, Airfrance, American Airlines, Condor, easyjet, Finnair, Iceland Air, Jet2, Klm, Sas, Transavia, Wamos Air, EgyptAir e Qatar Airways, AlbaStar e Luxair.