Altra new entry nel trasporto aereo: dalla Corea del Sud arriva Air Premia

Continua il fermento delle new entry nel trasporto aereo internazionale e l’ultima novità arriva ancora una volta dall’Oriente. Si prepara al debutto in questi giorni nelle rotte domestiche per poi puntare in un secondo tempo anche ai voli internazionali la sudcoreana Air Premia.

Annunciata prima del lungo stop della pandemia la compagnia aerea, che ha ricevuto il certificato di operatore aereo, volerà il prossimo 11 agosto dall’aeroporto di Seul in direzione dell’isola di Jeju con un B787 Dreamliner. Altri due aerei dovrebbero poi arrivare a breve consentendo di puntare a destinazioni in Thailandia, Singapore e Vietnam. Poi nel 2022, si legge su Simpleflying, dovrebbe essere la volta del Nord America, dell’Australia e, per l’Europa, Berlino. Il tutto grazie ad altri 7 Dreamliner in pipeline.







