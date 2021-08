C’è sempre più leisure nella programmazione di Air France. Per contrastare la lentezza della ripresa del mercato del business travel il vettore d’oltralpe continua ad adattare il proprio network andando alla ricerca di destinazioni che possano catturare i viaggiatori per turismo anche nella prossima stagione winter.

Dopo l’annuncio di tre mete a lungo raggio (Zanzibar, Colombo e Muscat) per il prossimo inverno, la compagnia mete ora in pista altre 6 nuove direttrici. Da Parigi Charles de Gaulle verranno inseriti i voli su Tenerife e Rovaniemi, mentre dallo scalo parigino di Orly verranno attivati collegamenti giornalieri su Berlino e Monaco di Baviera. Obiettivo il mercato leisure del Nord America, invece, con le rotte che partiranno da Pointe-à-Pitre (Guadalupa): i voli su New York e Montreal saranno bisettimanali.



Le conferme

Ma l’offensiva invernale non si fermerà qui: Air France infatti confermerà anche per la winter anche 7 rotte inizialmente messe in campo solo per l’estate: Siviglia, Las Palmas, Palma di Maiorca, Tangeri, Faro, Djerba e Cracovia.