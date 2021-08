Wizz Air: recruiting per 4.600 piloti entro la fine del 2030

Sono oltre 300 i piloti che verranno reclutati da Wizz Air da qui alla fine dell’anno per rinforzare l’organico in vista del ritorno alla capacità pre Covid e proseguire nel piano di espansione in Europa.

Le new entry andranno così ad aggiungersi ai 150 piloti già formati in vista dell’incremento dell’offerta per questa estate. Non solo: la compagnia punta ad assumere un totale di 4.600 piloti entro la fine del 2030. “Che si tratti di un pilota esperto con 20 anni di esperienza o di un aspirante pilota senza precedenti esperienze di aviazione – ha sottolineato il chief operation officer Heiko Holm -, ci impegniamo a supportare il nostro equipaggio con un chiaro percorso di carriera e opportunità di sviluppo rapido. A tutti i candidati ambiziosi che desiderano entrare a far parte di un fantastico team e lavorare per una delle compagnie aeree in più rapida crescita in Europa”.



Wizz Air accoglie le candidature di capitani e primi ufficiali esperti, nonché di coloro che non hanno alcuna esperienza di volo, grazie al suo programma Wizz Air Pilot Academy che offre agli aspiranti piloti l'opportunità di ottenere una licenza di pilota commerciale.