Wizz Air non lascia la presa sull’Italia. La compagnia low cost ha annunciato il lancio di due nuovi collegamenti tra la Penisola e Lanzarote. A partire dal 31 ottobre la meta sarà collegata a Milano Malpensa e Roma Fiumicino. I biglietti sono già disponibili sui canali di distribuzione del vettore.

Lo schedule prevede due voli la settimana, il mercoledì e la domenica, sia per il volo in partenza dallo scalo lombardo sia per quello che decollerà dalla Capitale.