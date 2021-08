Un'estate 'più cara' per viaggiare. A dirlo sono i dati Istat relativi all'ultimo mese, elaborati dall'Unione Nazionale Consumatori.

I rincari maggiori, a partire da giugno, si registrano nel comparto del trasporto marittimo. In questo caso, riporta ilsole24ore.com, i prezzi segnano un incremento del 24,7% e un 18,2% rispetto allo stesso periodo del 2020.



Voli

Seguono i voli nazionali, che rispetto a giusto registrano un'impennata dei prezzi del 17%. Per quanto riguarda i collegamenti internazionali, l'aumento è del 12,3%.



In aumento, si legge ancora sul quotidiano, anche le tariffe di campeggi, villaggi e ostelli. In questo caso l'aumento si attesta intorno al 15,4%.



Cresciute infine dell'8,1% le tariffe dei pacchetti turistici.