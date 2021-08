Trenitalia, debutta oggi il Genova Airlink

Debutta oggi il ‘Genova Airlink’, servizio integrato di Trenitalia e Amt che collega la stazione ferroviaria di Genova Sestri Ponente e l’aeroporto Cristoforo Colombo.

Airlink, già disponibile in diverse città italiane, opera tutti i giorni dalle 6 alle ore 22 (ultima corsa da aeroporto), con una frequenza di 15 minuti; ed è acquistabile in combinazione con i biglietti di Trenitalia.



Il biglietto 'Treno+Airlink' è disponibile su tutti i canali di Trenitalia (online su app e sito), in stazione servendosi delle emettitrici Self Service o presso le biglietterie Trenitalia, oppure presso le agenzie di viaggio abilitate, i punti vendita LisPaga di Lottomatica e SisalPay.



È possibile usufruire del servizio anche da Genova, utilizzando il biglietto singolo Amt valido su tutta la rete Amt per 100 minuti, l’abbonamento Amt, il biglietto integrato Amt/Trenitalia o i biglietti turistici.



Il servizio, che sostituisce l’attuale Flybus, collega in 5 minuti la fermata Amt di via Cibrario, posta all’altezza della passerella pedonale ferroviaria e il Terminal arrivi dell’aeroporto Cristoforo Colombo.