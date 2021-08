British aumenta i voli: boom di prenotazioni

British Airways sta aggiungendo migliaia di posti extra sulle rotte più strategiche per il Regno Unito da Unione europea e Usa. Una decisione presa a seguito di una crescita di interesse per i viaggi a Londra da quando il governo britannico ha annunciato che le restrizioni di quarantena sarebbero state revocate per i turisti europei e statunitensi completamente vaccinati.

Nell'arco di poche ore la compagnia aerea ha visto aumentare del 95% le prenotazioni dagli States, e un notevole aumento anche da alcune città europee.



Voli aggiuntivi sono previsti su Berlino, Ginevra e Amburgo, e gli orari saranno continuamente rivisti per garantire che il numero di posti disponibili corrisponda alla reale domanda. In agosto i voli tra New York/Jfk e Londra Heathrow aumenteranno a 21 a settimana, quelli da Los Angeles e Chicago aumenteranno a 10.



"Non vediamo l'ora di accogliere nuovi visitatori da Ue e Usa nel Regno Unito - ha commentato Sean Doyle, chairman e ceo di British -. Questa mossa aiuterà anche a rilanciare l'economia britannica e il settore dell'ospitalità, che come l'aviazione, è rimasto paralizzato dagli effetti della pandemia".