Mentre il Governo studia le prossime mosse per contenere la diffusione della variante Delta e far ripartire il Paese, è già tempo del primo esodo estivo per milioni di italiani. E alla confusione normativa si aggiungono i cantieri sulle principali direttrici autostradali, che potranno arrecare qualche disagio a chi anche quest’anno opterà per il trasporto ‘fai da te’ per raggiungere i luoghi di villeggiatura. Ecco quindi una piccola guida, elaborata dal Sole 24 Ore, per scongiurare, almeno in parte, le code.



I cantieri

Le situazioni peggiori riguardano i tratti autostradali in cui i lavori interesseranno la quasi totalità del tracciato. È il caso, ad esempio, della A7 Serravalle-Genova; della A10 Genova-Savona-Ventimiglia e della A18 Messina-Catania.



L’elenco completo dei lavori e delle modifiche alla viabilità elaborato dal quotidiano è disponibile a questo link