Ryanair investe su Napoli, 12 le nuove rotte

Napoli prende quota nella programmazione Ryanair. La compagnia aerea metterà a disposizione un nuovo aereo a partire dal prossimo inverno, portando così a 5 le unità operative sullo scalo partenopeo.

L’annuncio è stato dato oggi da Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair.



“Investiamo altri 100 milioni di euro per il potenziamento del servizio, dal momento che andiamo a creare ulteriori 30 posti di lavoro, per un totale a Napoli di 150. Delle 46 rotte qui in programmazione, 11 nazionali e 35 internazionali, 12 sono nuove: Lanzarote (1 a settimana), Agadir (2 a settimana), Fuerteventura (2 a settimana), Londra Luton (7 a settimana), Milano Malpensa (21 a settimana), Bucarest (3 a settimana), Praga (4 a settimana), Sofia (4 a settimana), Tel Aviv (6 a settimana) e Zagabria (2 a settimana)”.