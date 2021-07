Akasa Air, un nuovo vettore in arrivo dall’India

Si chiama Rakesh Jhunjhunwala il miliardario indiano già noto nel settore dell'aviazione pronto a investire in una nuova compagnia. Il nome sarà Akasa Air e, come dice il suo futuro patron, non sarà un vettore low cost come tutti gli altri.

L'obiettivo è quello di creare un team composto dai migliori professionisti del comparto aereo; dovrebbero arrivare il numero 2 di Delta Airlines e un manager proveniente da IndiGo.



Nonostante l'India stia attualmente subendo la terza ondata di Covid-19, il magnate locale confida in una ripresa e nella volontà dei suoi connazionali di tornare a viaggiare.



Come riporta bloombergquint.com il contributo economico di Jhunjhunwala per il lancio della compagnia sarà di 35 milioni di dollari, cifra che gli attribuirà il 40% della proprietà. Cinquanta milioni arriveranno invece da parte di altri investitori i cui nomi sono ancora segreti.



Sono 70 gli aeromobili previsti per i prossimi 4 anni, ciascuno con 180 posti.



Gaia Guarino