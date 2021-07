Virgin Atlantic: impennata di prenotazioni per i voli New York-Londra

Virgin Atlantic ha registrato un aumento del 250% delle prenotazioni per i voli da New York a Londra a causa della rimozione delle restrizioni di quarantena per i viaggiatori statunitensi completamente vaccinati che arrivano nel Regno Unito.

Come riportato da TTG Media, secondo Juha Jarvinen, chief commercial officer di Virgin, le prenotazioni dei voli stanno crescendo di "oltre il 100% di settimana in settimana. La notizia che la quarantena per i cittadini statunitensi completamente vaccinati che arrivano nel Regno Unito sarà rimossa dal 2 agosto ha aumentato la fiducia dei consumatori, consentendo ai nostri clienti di pianificare finalmente un viaggio".



Jarvinen ha esortato il Governo del Regno Unito a inserire gli Stati Uniti nella sua lista verde per i viaggi all'estero e l'amministrazione Biden a consentire ai viaggiatori del Regno Unito di entrare nel Paese senza restrizioni.

"Il Regno Unito è già in ritardo rispetto agli Stati Uniti e all'Ue e un approccio eccessivamente cauto nei confronti dei viaggi internazionali avrà un ulteriore impatto sulla ripresa economica e sui 500mila posti di lavoro che sono in gioco" ha concluso.