Iberia: biglietti aerei all’asta per riempire le tratte a lungo raggio

Iberia sta utilizzando sempre più la vendita di biglietti aerei all'asta. La compagnia aerea, che ha un sito specifico per questa forma di distribuzione, cerca con questa strategia di aumentare l'occupazione dei suoi aerei, soprattutto sulle rotte a lungo raggio.

Come riportato da Preferente, ogni giorno la compagnia mette in vendita diversi collegamenti, solitamente verso destinazioni lontane, con un prezzo di partenza ben al di sotto di quanto solitamente richiesto. Una volta pubblicata l'offerta, c’è un lasso di tempo di 48 ore durante il quale gli offerenti devono registrarsi e proporre la propria offerta di acquisto. Qualsiasi utente può verificare in tempo reale lo stato dell'asta, con i prezzi più alti offerti, nonché il tempo rimanente per la conclusione.

Tuttavia, la durata può aumentare se si verifica un'offerta negli ultimi minuti ed è abituale che gli utenti attendano fino all'ultimo minuto per proporre le proprie offerte.