Ryanair potenzia la presenza sullo scalo di Malpensa, con un aeromobile aggiuntivo per la stagione invernale, che porterà il numero totale degli aerei sulla base a otto. Questo rappresenterà un investimento totale di 100 milioni di dollari su Malpensa e creerà 30 ulteriori posti di lavoro. Man mano che la campagna vaccinale persegue, il turismo europeo si sta aprendo e la maggiore connettività di Ryanair svolgerà un ruolo cruciale nel ripristino del traffico aereo nella regione di Milano per la stagione estiva e invernale.

L'operativo estivo e invernale

L’operativo di Ryanair per l’estate 2021 da Malpensa include 7 aeromobili basati sullo scalo; 30 rotte in totale - 8 nazionali e 22 internazionali; 194 voli in partenza a settimana.

Quattro le nuove rotte, per Barcellona, Corfù, Santorini e Zante.

L’operativo di Ryanair per l’inverno 2021 da Malpensa includerà 8 aeromobili basati sullo scalo, con un aereo aggiuntivo, che supportano 240 posti di lavoro Ryanair; 30 rotte in totale -9 nazionali e 21 internazionali; 243 voli in partenza a settimana.

Quattro le nuove rotte invernali, dirette ad Aarhus, Malta, Napoli e Sibiu.



Traffico in ripresa

Il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire ripresa e crescita a Milano Malpensa e alle regioni mentre l'Italia emerge dalla pandemia. A seguito del successo dei programmi di vaccinazione, il traffico aereo italiano è destinato a riprendersi fortemente e siamo lieti di annunciare i nostri operativi estivi e invernali estesi per Malpensa, incluso un aeromobile aggiuntivo basato per l’inverno con un investimento complessivo di 100 milioni di dollari. Con 36 destinazioni tra cui scegliere in estate e in inverno, incluse 4 nuove rotte in entrambe le stagioni, i nostri clienti avranno l'imbarazzo della scelta”.



La partnership con Sea

Il vice presidente aviation business development di Sea, Andrea Tucci, ha aggiunto: “Sea Milan Airports è molto soddisfatta dei nuovi investimenti di Ryanair sull'aeroporto di Malpensa, consistenti in un ulteriore aeromobile basato, nuove frequenze e nuove destinazioni e con un impatto occupazionale positivo sul nostro territorio. La partnership tra gli aeroporti di Sea Milano e Ryanair continua a generare risultati molto importanti per Malpensa, come il completo ripristino della capacità pre-Covid di Ryanair in aeroporto e ulteriori sviluppi per il futuro. Grazie al recupero di Ryanair e di diversi altri vettori, nonché alle misure messe in atto, il sistema aeroportuale Sea sta crescendo in termini di portafoglio rotte e sta recuperando rapidamente capacità, traffico e quote di mercato, risultando di fatto il primo sistema aeroportuale nazionale per volume di traffico passeggeri nel primo semestre del 2021”.