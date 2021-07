Israele contro il Covid: nuove limitazioni al Ben Gurion

Cresce la preoccupazione in Israele dopo i dati di ieri, che hanno registrato oltre duemila contagi. Una cifra record per il piccolo Paese che, ironia della sorte, era stato preso da tutti ad esempio per essere stato il primo a uscire dalla pandemia.

Ieri, come spiega Il Messaggero, le autorità sanitarie hanno imposto nuove limitazioni all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, vietando gli ingressi di passeggeri nelle sale di partenze e arrivi per cercare di frenare i contagi.

Il direttore generale del Ministero della sanità Nahman Ash ha inoltre reso noto che sta valutando la opportunità di somministrare una terza dose di vaccino Pfizer agli over 60 anni (ma forse anche agli over 50 anni), anche prima che arrivi l'autorizzazione formale da parte della Fda americana.