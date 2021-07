Sicurezza sanitaria, Caselle rafforza i controlli sui passeggeri

I passeggeri dei voli di area Schengen che sbarcano a Torino dovranno sottostare a controlli maggiori. È quanto stabilito nel corso dell’incontro in prefettura a Torino, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti degli scali di caselle e Cuneo Levaldigi.

“Si è deciso di potenziare i controlli sui passeggeri dei voli di area Schengen per cui la normativa nazionale non prevede controlli su tutti i voli, ma solo a campione - fa sapere una nota riportata da Corriere.it -; in particolare ci si concentrerà sui Paesi nei quali il contagio, in questo momento, sta crescendo in maniera più consistente”.



Nei prossimi giorni sono previsti incontri operativi per definire quali voli controllare, gli orari di arrivo e le risorse umane necessarie.

La Regione ha anche fatto chiarezza sulle modalità per ottenere il Green pass nazionale per chi è guarito dall’infezione da Covid-19 da meno di sei mesi e non ha ancor ottenuto il certificato di guarigione valevole per il Green pass. Stesso problema per chi ha ricevuto una sola dose di vaccino e non ha ricevuto il certificato verde. Casi che, spiega la Regione, “saranno regolarizzati presumibilmente nell’arco della settimana”.