easyJet potenzia i collegamenti da Milano Bergamo

easyJet continua a potenziare i voli da Bergamo e la nuova rotta internazionale tra Bergamo e Londra Gatwick è già in vendita.



Il nuovo collegamento con Londra Gatwick sarà operato a partire dal 31 ottobre 2021, con tre frequenze settimanali, il lunedì, il venerdì e la domenica. Con questa nuova rotta, easyJet espande ulteriormente il proprio network di destinazioni raggiungibili dall’aeroporto di Milano Bergamo: salgono a 5 le destinazioni, nazionali e internazionali, raggiungibili dai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo, per un totale di 71 rotte nazionali e internazionali con cui la compagnia collega la Lombardia.



La compagnia ha iniziato ad operare dal ‘Caravaggio’ lo scorso 28 maggio, inaugurando le proprie operazioni dall’aeroporto con il collegamento tra Bergamo e Olbia. Da ieri inoltre è operativa anche la rotta Bergamo - Malaga, con tre frequenze alla settimana: il mercoledì, il venerdì e la domenica. A partire dal 6 settembre 2021, infine, la compagnia volerà anche verso Amsterdam Schipol con tre collegamenti a settimana, il lunedì, il venerdì e la domenica, e verso Parigi Charles de Gaulle con 4 frequenze, il lunedì, il giovedì, il venerdì e la domenica.