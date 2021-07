La rete di collegamenti sui Caraibi di Klm torna ai livelli del 2019

Il network di Klm nei Caraibi e in Sud America ha ripreso con lo stesso numero di voli del 2019 e copre 17 destinazioni.

La rete estiva 2021 di Klm verso i Caraibi e il Sud America attualmente comprende 17 destinazioni, lo stesso numero dell'estate 2019. Le nuove mete di Port of Spain (Trinidad & Tobago) e Bridgetown (Barbados) saranno offerte a partire dall'inverno 2021.

Nel 2021 sono state aggiunte alla programmazione estiva San José (Costa Rica) e Liberia (Costa Rica). Queste destinazioni erano precedentemente offerte solo durante la stagione invernale. I servizi per L'Avana (Cuba) e Fortaleza (Brasile) sono invece ancora sospesi a causa della pandemia Covid-19.



Durante l'alta stagione, sono previsti 24 voli a settimana per Aruba, Bonaire e Curaçao, un numero sostanzialmente maggiore rispetto al 2019, quando erano attivi 17 voli a settimana per le isole.



Attualmente sono permessi solo i viaggi strettamente necessari in molti paesi dei Caraibi e del Sud America, rimanendo in vigore notevoli restrizioni di viaggio. La quarantena obbligatoria è richiesta anche per i viaggiatori che arrivano da alcuni paesi.