Wizz Air rinuncia alla base di Cardiff, l'apertura solo nel 2022

Radicale cambio di programma nel giro di 24 ore. Dopo la conferma dell’avvio della base di Cardiff per la fine di luglio, dopo un primo rinvio a giugno, Wizz Air ha deciso di invertire la rotta e rinunciare, almeno per ora, alla new entry. Se ne riparlerà nell’estate del prossimo anno.

L’incertezza attuale e l’escalation dei timori di una ripresa dei contagi continua a scombinare i piani delle compagnie aeree, costrette a rivedere i propri programmi in corsa sull’onda di repentini cambi di regole di ingresso oltre che di cambi di programma da parte dei viaggiatori.



È stato quindi per questo motivo, si legge su TTG Media, che anche la low cost ha deciso di soprassedere. "Ci scusiamo per l'inconveniente che questo ulteriore ritardo potrebbe aver causato ai nostri clienti. Restiamo impegnati e non vediamo l'ora di aprire la nostra quarta base nel Regno Unito all'aeroporto di Cardiff", ha scritto Wizz Air in una nota.