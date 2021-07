Turismo spaziale, è l'ora di Jeff Bezos. La risposta a Branson

Dopo l’esperimento di successo di Richard Branson a bordo della Unity 22 Mission di Virgin Galactic, il turismo spaziale si prepara ora ad aprire le porte a un altro miliardario e visionario come sir Branson, Jeff Bezos.

È previsto infatti per il 20 luglio, condizioni meteo permettendo, il lancio della New Shepard della Blue Origin. Oltre a Bezos a bordo ci saranno anche il fratello Mark, si legge su Simpleflying, e Wally Funk della Mercury 13.



Inoltre porà fare parte dell’impresa storica anche un 18enne, Oliver Daemen, voluto da Jeff Bezos come simbolo delle nuove generazioni che avranno a disposizione, appunto, il turismo spaziale.



Foto credit: Blue Origin